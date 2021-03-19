وزير الداخلية يدعو إلى نبذ خطاب الكراهية في المنابر الإعلامية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 09:11 مساء
وزير الداخلية خالد مازن، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الداخلية خالد مازن جميع أطياف الشعب الشعب إلى «مساندتها في أداء مهامها على الوجه الأمثل، بتجاوز صفحة الماضي أولا، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية».

وطالب مازن منتسبي الوزارة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد، معقبا: «فالعبء الأكبر يقع على عاتقنا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل»، حسب بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتابع: «سيكون معيار الكفاءة والتنافس الشريف أساسا متينا لاختيار القادة بالداخلية؛ لتنفيذ الخطط اولبرامج على كافة التراب الليبي، وفق المنظور الجديد للأمن؛ بما يواكب التحولات السياسية».

واختتم: «إن الأجواء الإيجابية الحالية ينبغي استغلالها لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكامل أدوار الجميع، وتغليب مصلحة الوطن، دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاح النازحين والمهجرين، والعمل على صون حقوق وحريات المواطنين والأجانب على حد سواء».

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