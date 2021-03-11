بعد «منح الثقة».. الاتحاد الأوروبي يدعو لـ«خروج المرتزقة» و«تفكيك الميليشيات» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 10:42 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت).

اكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اليوم الخميس «أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وكذلك احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، بما يتماشى مع قرارت مجلس الامن الدولي»، غداة نيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الثقة البرلمانية.

ونوه، في بيان مشترك صدر في بروكسل نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أن «كل التدخلات العسكرية الأجنبية غير مقبولة»، داعيا «جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الجهات الليبية الفاعلة ذات الصلة إلى التمسك بهذه المبادئ والانخراط بشكل بناء مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5»، مشيرا الى آليته الخاصة لفرض عقوبات على «المخربين المحتملين».

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية

كما توجه الاتحاد الاوروبي بالدعوة  الى «قيادة حكومة الوحدة الوطنية إلى إظهار عزمها القوي على إرساء الأسس لإصلاح شامل في قطاع الأمن، بما في ذلك من خلال الجهود الحقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني».

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة المكونة من 35 وزارة ثقة مجلس النواب خلال اجتماعه أمس الأربعاء بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت بعدما صوت لها أغلب أعضاء المجلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: «فايزر» فعال بنسبة 97% ضد حالات «كورونا» التي تظهر عليها أعراض
دولى
الأمير وليام يرد على شقيقه هاري: لسنا عائلة عنصرية بتاتا
دولى
«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
بعد عام على انهيار أسواق المال العالمية في 2020: هل الأزمة المالية الفعلية ...
اقتصاد
الثني: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة
ليبيا
يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي
ليبيا
تعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
بالأسماء.. ننشر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل حلف اليمين الإثنين المقبل
ليبيا
الدبيبة يعلن موعد ومكان أداء الحكومة اليمين واعتماد الميزانية
ليبيا
البعثة الأممية بعد منح «الثقة»: ليبيا أمام فرصة تاريخية للاستقرار والمصالحة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي