بعد «منح الثقة».. الاتحاد الأوروبي يدعو لـ«خروج المرتزقة» و«تفكيك الميليشيات» في ليبيا

أعلام الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت).

اكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اليوم الخميس «أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وكذلك احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، بما يتماشى مع قرارت مجلس الامن الدولي»، غداة نيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الثقة البرلمانية.

ونوه، في بيان مشترك صدر في بروكسل نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أن «كل التدخلات العسكرية الأجنبية غير مقبولة»، داعيا «جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الجهات الليبية الفاعلة ذات الصلة إلى التمسك بهذه المبادئ والانخراط بشكل بناء مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5»، مشيرا الى آليته الخاصة لفرض عقوبات على «المخربين المحتملين».

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كما توجه الاتحاد الاوروبي بالدعوة الى «قيادة حكومة الوحدة الوطنية إلى إظهار عزمها القوي على إرساء الأسس لإصلاح شامل في قطاع الأمن، بما في ذلك من خلال الجهود الحقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني».

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة المكونة من 35 وزارة ثقة مجلس النواب خلال اجتماعه أمس الأربعاء بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت بعدما صوت لها أغلب أعضاء المجلس.