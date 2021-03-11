الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 10:27 مساء
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. (الإنترنت)

حث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء «جميع أصحاب المصلحة الليبيين على ضمان نقل السلطة في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أن «هذه فرصة تاريخية لليبيين للاصطفاف في جهد مشترك لإعادة بناء بلدهم آمنا ومستقرا وموحدا واستعادة السيادة الوطنية الليبية».

وأعرب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في بيان مشترك صدر في بروكسل نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الخميس عن «الترحيب بإقرار مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد محمد دبيبة»، مثمنين «جهود جميع المعنيين في الالتقاء بروح الوحدة الوطنية والتصالح».

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وقال البيان الأوروبي إن نيل حكومة الوحدة الوطنية لثقة مجلس النواب الليبي «بعد أكثر من عام بقليل من مؤتمر برلين حول ليبيا، يعد  إنجازًا هاما يوفر الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا وقيادة البلاد نحو الانتخابات الوطنية» في 24 ديسمبر القادم.

وشجع البيان «مجلس النواب بقوة على مواصلة دوره البناء والعمل بشكل مشترك مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان الاستعدادات في الوقت المناسب للانتخابات»، معلنا «تقدير تصميم القيادة الجديدة على ضمان إدماج مجد للمرأة في الحكومة الجديدة والاستمرار في الدعوة بقوة لمشاركتها الكاملة والفعالة والمتساوية في العملية السياسية».

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