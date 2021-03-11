المشيشي لـ«الدبيبة»: الحكومة التونسية حريصة على تطوير العلاقات مع ليبيا

المشيشي والدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن حرص حكومته على تطوير العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تهنئته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على نيله ثقة مجلس النواب، وفق بيان اليوم الخميس.

وعبّر المشيشي عن أمله في أن «تمثل هذه الخطوة مرحلة مھمة على طریق الاستقرار السیاسي والاقتصادي لليبيا الذي تربطها بتونس أواصر الأخوة والعلاقات التاریخیة العریقة».

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد، ان هنأ كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والدبيبة على نيلهما ثقة البرلمان معربا عن «تطلعه لفتح الاستقرار آفاقًا أرحب للبلدين للتعاون والشراكة المتكاملة والمتضامنة».

ما هنأ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي دبيبة في اتصال هاتفي، مبديا أمله أن «تشهد العلاقات التونسية الليبية مزيد التطوّر والنّماء بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وصوت مجلس النواب بالأغلبية لمنح الثقة إلى حكومة الوحدة أمس الأربعاء، في سرت، ما لقى ترحيبا دوليا وعربيا، ومن المقرر ان يؤدي عبد الحميد دبيبة وأعضاء حكومته اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل في بنغازي.