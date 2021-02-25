بسبب زيادة إصابات «كورونا»..فرض حظر تام في هون اعتبار من اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 05:52 مساء
منظر عام لمدينة هون ببلدية الجفرة وسط ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس الفرع البلدي هون ببلدية الجفرة وسط ليبيا، المهندس حسين عبدالله أبوقصيصة، فرض الحظر التام داخل المدينة اعتبارا من اليوم الخميس 25 فبراير وغغلاق جمع المحلات والمطاعم والمقاهي والمدارس والكليات والمعاهد التقنية الخاصة والعامة وصالات الرياضة والمناسبات والمتنزهات والمساجد والأسواق الكبيرة بالمدينة، وفق نص المادة الأولى من القرار الذي نشره الفرع البلدي هون عبر صفحته على «فيسبوك».

ويأتي القرار استنادا إلى التقرير الوارد للفرع البلدي هون من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والذي أوصى بفرض الحظر التام داخل المدينة نتيجة زيادة تفشي وباء كورونا وزيادة عدد الإصابات بالفيروس بشكل يفوق القدرة الاستيعابية لمراكز العزل الصحي، بالإضافة إلى قلة المواد التشغيلية لإجراء المسحات التأكيدية لحالات الاشتباه بالإصابة.

واستثنت المادة الثانية من القرار محال بيع الخضراوات واللحوم ومحال بيع المواد الغذائية الصغيرة والصيدليات والعيادات العاملة بالمدينة والمخابز ومحال بيع المياه المحلاة من الإغلاق، على أن يتم الفتح والإغلاق من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، على أن يلتزم أصحاب المحال المذكورة بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة الموصى بها من قبل اللجنة الطبية الاستشارية، والتي تشمل ارتداء الكمامات.

ونصت المادة الثالثة من القرار على فرض غرامات مالية على من يقوم بمخالفة قرار الحظر بموجب القرار الصادر عن رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رقم 2 لسنة 2021.

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