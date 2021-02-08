«الأرصاد» يحذر من ريح نشط على الساحل بين شحات وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 12:35 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح غربي إلى جنوبي غربي، نشط إلى قوي صباح اليوم، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة، كما حذر من ريح جنوبي غربي نشط، صباح الغد على ساحل زوارة وطرابلس تصل سرعته إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى مترين في الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء صافية وظهور بعض السحب العابرة.

الريح غربي إلى متغير الاتجاه اليوم، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت وجنوبي غربي على باقي الساحل سرعته ما بين (05 - 20) عقدة، قد تصل إلى (25) عقدة صباح الغد على ساحل زوارة وطرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50–1.75) متر.

البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (16)مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء مغطاة جزئيا بالسحب إلى صافية.

ريح شمالية غربية إلى قبلي على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي وجنوبية غربية على ساحل شحات، وإلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعته ما بين (05 - 20) عقدة تصل صباح اليوم إلى ما بين (25-30)عقدة على ساحل درنة طبرق.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–2.00) متر.

البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ.

الرؤية جيدة، وتكون متوسطة في الصباح الباكر بسبب إثارة الأتربة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

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