طاقم ألماني يجري أعمال صيانة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الرويس

فريق شركة سيمنس الألمانية الذي يقوم بصيانة محطة الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)

يجري طاقم فني من شركة «سيمنس» الألمانية أعمال العَمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الرويس غرب ليبيا، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 156 ميغاوات، وتستغرق فترة إنجازها 35 يومًا، وفق ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة قاما، رفقة عديد المهندسين، أمس السبت، بزيارة ميدانية تفقدية لمحطة الرويس الغازية للاطلاع على أوضاع المحطة ومعالجة المشاكل الفنية التي تعانيها، ولقاء الطاقم الفني الألماني التابع لشركة «سيمنس»، الذي يقوم بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمهندسين المرافقين لهما اطلعا خلال الزيارة على المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة الوحدة الغازية الثانية، مشيرة إلى أن الزيارة شملت كذلك «محطتي 400-220 ك.ف ومعاينة الأضرار التي تعرضت لها غرفتا التشغيل والتحكم من التعديات أثناء برمجة طرح الأحمال وإطلاق الرصاص على معدات الغرفتين».

وأوضحت الشركة أن الزيارة الميدانية لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام تهدف إلى الاطلاع على أوضاع الشبكة الكهربائية بكافة مناطق البلاد واستعدادًا لمجابهة الذروة الصيفية القادمة، ومتابعة أعمال الصيانة لعديد الوحدات الإنتاجية لكافة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

جولة رئيس الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)

جولة رئيس الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)

جولة رئيس الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)

جولة رئيس الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)