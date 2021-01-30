قائد «إيريني»: قدمنا 18 تقريرا للأمم المتحدة عن حظر السلاح المفروض على ليبيا

قائد عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، فابيو أجوستيني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال قائد عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، فابيو أجوستيني، الجمعة، إن إدارة العملية أحالت 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حتى الآن بشأن الانتهاكات التي تمت لحظر السلاح على ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تحدث «بأعداد متوازنة تقريبًا» بين حكومة الوفاق والقيادة العامة.

وأضاف أجوستيني، حسب ما نقلته وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية ردًا على أسئلة البرلمانيين في جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي: «علمنا بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من جانبي الصراع في ليبيا، وكذلك على الحركة الجوية»، موضحا أنه بمجرد إرسال التقارير، فإن الأمر متروك الآن لمجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له من أجل اتخاذ قرارات بشأن هذه الانتهاكات المحتملة.

وشدد أجوستيني على أن امتلاك «المزيد من الوسائل المتاحة «سيسهل عمل العملية بطريقة ملحوظة، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية، وفق «نوفا».

وفي العام الماضي، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بإطلاق العملية العسكرية «إيريني»، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.