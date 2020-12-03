إجراء سادس عملية قلب مفتوح للكبار بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 03 ديسمبر 2020, 08:08 مساء
خلال إجراء إحدى الجراحات بمركز طبرق الطبي (الإنترنت).

أُجريت بمركز طبرق الطبي، اليوم الخميس، سادس عملية قلب مفتوح للكبار لرجل يبلغ من العمر 65 عامًا.

واستطاع الفريق الطبي المتخصص في جراحة القلب بالمركز، إجراء سادس عملية جراحية على القلب لرجل يبلغ من العمر 65 عامًا يعاني ضيقًا في التنفس بسبب ضيق في الصمام الأورطي وضيقًا في الصمام الميترالي، حيث تم تغيير هذه الصمامات بصمامات أخرى ميكانيكية، وفق المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي.

وأضاف المكتب أن هذه العمليات «تكون مكلفة جدًّا خارج ليبيا، ما يعني أن إجراءها داخل البلاد، خطوة ممتازة قامت بها وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بتكليف لجنة مختصة بتوطين العلاج بالداخل بحيث تكون الأيادي ليبية، والمعدات والمستلزمات مدعومة من الدولة الليبية ووزارة الصحة».

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