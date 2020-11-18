بلدية سرت تطالب «المركزي» بتوفير سيولة «عاجلة» للمصارف التجارية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 08:07 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر. (صفحة البلدية على فيسبوك)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الأربعاء، المصرف المركزي بتوفير إرساليات مالية نقدية للمصارف التجارية العاملة بسرت وعددها ثمانية، وذلك عبر تخصيص سيولة عاجلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عامر مع مدير إدارة المتابعة بمصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية إدريس الأحيمر، تطرق إلى سبل حلحلة المشكلات التي تواجه المصارف التجارية العاملة ببلدية سرت، خاصة أزمة شح السيولة النقدية، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

- مصارف سرت تشكو نقص السيولة منذ شهر ونصف الشهر

وأشار البيان إلى تطرق الاجتماع إلى «ضرورة معالجة وضع فرع مصرف لببيا المركزي بسرت والعمل على تفعيله بشكل عاجل».

وتشكو المصارف التجارية في مدينة سرت، من مشكلة نقص السيولة النقدية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى إلى مزيد المعاناة للمواطنين فى ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، على ما أفاد مدير إدارة الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية سرت «بوابة الوسط» في سبتمبر الماضي.

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