مصارف سرت تشكو نقص السيولة منذ شهر ونصف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 23 سبتمبر 2020, 01:26 صباحا
مواطنون بأحد المصارف في انتظار انتهاء معاملاتهم. (بوابة الوسط)

تشكو المصارف التجارية في مدينة سرت، من مشكلة نقص السيولة النقدية منذ أكثر من شهر ونصف تقريبا، ما أدى إلى مزيد من المعاناة للمواطن فى ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وقال مدير إدأرة الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية سرت لـ«بوابة الوسط»، إن المواطنين بالمدينة وضواحيها يعانون من نقص السيولة المالية بالمصارف العاملة بالبلدية، وهي ثمانية مصارف.

وأوضح أن أهالى سرت كانوا يعتمدون على التسديد بالبطاقة المصرفية، غير أن المحال التجارية والأسواق العامة، فرضت 10% على القيمة للسداد بالبطاقة، وأكثر من 15% عند التسديد بالصكوك المصرفية.

وأشار إلى أن الأسعار تشهد ارتفاعا هذه الأيام بشكل مبالغ فيه، خاصة المواد الغدائية والخضراوات، مبينا أن سعر طبق البيض وصل حاليا إلى ثلاث عشرة دينارا، وأن سعر كيلو الدجاج وصل إلى عشرة دنانير.

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