اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 07:18 مساء
اللواء عبدالسلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة. (الإنترنت)

قرر قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، تعيين اللواء عبدالسلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة، خلفا للراحل الفريق ونيس بوخمادة.

ونشرت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، صورا للحظة وصول الحاسي لاستلام مهامه بعد تكليفه.

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وتوفي بوخمادة الأحد الماضي، متأثرًا بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة، كما قاد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته بمنطقة المقزحة.

وقرر رئيس مجلس النواب، «القائد الأعلى للجيش الوطني» عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق.

فيما أصدر المشير حفتر، قرارًا يقضي باعتبار بوخمادة «شهيدًا بالقوات المسلحة».

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