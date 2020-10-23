21 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 01:45 صباحا
قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، الخميس، شفاء 21 حالة إصابة من فيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء في المنطقة إلى 153 حالة.

وتوزعت حالات الشفاء الجديدة بواقع 12 حالة من مدينة جالو بينها حالة من بنغازي ومقيم في المدينة، وحالتين من أوجلة، ومثلهما من حقل «آمال» النفطي وشركة الكهرباء (محطة السرير)، وثلاث حالات من اجخرة، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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وطالبت اللجنة الطبية من جميع مواطني المنطقة اتباع سبل الوقاية مثل التباعد الجسدي والحرص على النظافة الشخصية، والالتزام بالتعقيم، بهدف حصر الفيروس ومنع تفشيه.

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