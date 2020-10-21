تسجيل 9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الأربعاء، تحديثًا جديدًا حمل رقم «50» بشأن الوضع الوبائي في المنطقة.



وكشفت اللجنة في التحديث المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» عن نتائج 32 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» تم إرسالها إلى المختبر المرجعي لمدينة بنغازي أمس الثلاثاء.

- تسجيل 9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات



وأظهرت النتائج سلبية 14 عينة، وإيجابية تسع عينات موزعة بواقع ثلاث في مدينة جالو وواحدة في أوجلة وواحدة في أوجلة، وأربع عينات في إجخرة، إضافة إلى حالة موجبة تابع لشركة «شلمبرجير» للخدمات النفطية.