السراج وكونتي يؤكدان على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لمخرجات برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 10:55 مساء
من مراسم استقبال السراج في روما، 22 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لـ«مخرجات مؤتمر برلين التي تبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، ومن خلال مسارات ثلاثة أمني، واقتصادي، وسياسي».

جاء ذلك خلال محادثات أجراها السراج مع كونتي في روما، اليوم الخميس، تناولت «مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين»، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى بحث الطرفين عديد ملفات التعاون المشترك تشمل «مجالي الأمن والدفاع من خلال برامج الدراسة والتدريب في الكليات والأكاديميات العسكرية الإيطالية، ومجال الاقتصاد ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، إضافة لبرامج تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ، ومساهمة إيطاليا في التنمية المكانية».

وشارك في المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة الإيطالية الوفد المرافق للسراج، ويضم وزير الخارجية محمد سيالة، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، وعن الجانب الإيطالي وزير الخارجية لويغي دي مايو، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة الإيطالية.

السراج يجري مع كونتي محادثات في روما، 22 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
السراج يجري مع كونتي محادثات في روما، 22 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
السراج يجري مع كونتي محادثات في روما، 22 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال السراج في روما، 22 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال السراج في روما، 22 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
السراج يجري مع كونتي محادثات في روما، 22 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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