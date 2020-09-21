عماري زايد يبحث مع السفير التركي مسارات الحل السياسي للأزمة الليبية

محمد عماري زايد، مع السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن, 21 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)

بحث عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد، خلال لقائه السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، اليوم الإثنين، مسارات الحل السياسي وما رشح من الاجتماعات التي عقدت في كل من المغرب، وجنيف، ومصر، والمقترحات المطروحة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

ولفت عماري، إلى المبادرة التي طرحها أخيراَ وشدد فيها على أن حل الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات الحالي لاختيار برلمان جديد، يوحد المؤسسات وينتخب حكومة وطنية تبسط سيطرتها على كل أرجاء البلاد، مشددا على ضرورة احترام كل الأطراف نتائج الانتخابات والالتزام بها، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وتابع أن إجراء الانتخابات أمر ممكن استنادا لما تم إجراؤه من انتخابات المجالس البلدية في عدد كبير من البلديات، وبـ«تضافر جهود المخلصين، ستتمكن ليبيا من اجتياز هذه المرحلة وإرجاع الشرعية للشعب من خلال صناديق الاقتراع».

كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أوجه التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين ليبيا وتركيا، بعد اعتماد الجانب الليبي مذكرة التفاهم التي تنص على عودة الشركات التركية لتنفيذ عقودها السابقة ومشاركتها في مشاريع التنمية المطروحة.

واستعرض عماري وأكسن، ما تقدمه الحكومة التركية من منح دراسية للطلبة الليبيين والتعاون في مجال التعليم، حيث أكد السفير التركي استمرار دعم بلاده حكومة الوفاق والتزامها بالتعهدات التي نصت عليها مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

محمد عماري زايد، مع السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن, 21 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)

محمد عماري زايد، مع السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن, 21 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)