إعادة تشغيل محطة خليج سرت البخارية

محطة كهرباء خليج سرت. (الإنترنت)

قالت لجنة الأزمة والطوارئ بالشركة العامة للكهرباء سرت إن الكوادر الفنية تمكنت من إعادة تشغيل محطة خليج سرت البخارية ودخولها على الشبكة العامة السبت.

ونوه رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالشركة رمضان أبوشوفة بأن إعادة تشغيل المحطة ودخولها على الشبكة العامة سيخفف من معاناة المواطنين وانقطاع الكهرباء، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل الاستمرار في العمل المنوط بالشركة العامة للكهرباء.

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وفي يونيو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض محطة كهرباء خليج سرت البخارية لأعمال سرقة وعبث. وأشارت دائرة الإعلام التابعة للشركة إلى سرقة «مولد ديزل خاص بالطوارئ قوة (1.5 ميغا) محمول على سيارة نوع (MAN)».