سرقة مولد ديزل و12 جهازا لاسلكيا من محطة كهرباء خليج سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 01:06 مساء
محطة كهرباء خليج سرت. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تعرض محطة كهرباء خليج سرت البخارية لأعمال سرقة وعبث. 

وأشارت دائرة الإعلام التابعة للشركة إلى سرقة «مولد ديزل خاص بالطوارئ قوة (1.5 ميغا ) محمول على سيارة نوع (MAN)»، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوهت إلى سرقة «12 جهازا لاسلكيا، و15 أسطوانة غاز خاصة بالمحطة، وشاشة عرض مرئي حجم (52) بوصة خاصة بغرفة التحكم. وتتعرض مرافق شركة الكهرباء إلى أعمال سرقة وتخريب، وارتفعت وتيرتها خلال حرب العاصمة طرابلس التي دخلت شهرها الرابع عشر.

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