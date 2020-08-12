أكثر من نصف حالات «كورونا» المكتشفة خلال 24 ساعة في طرابلس ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 09:10 صباحا
إجراء تحليل عينة للكشف عن فيروس كورونا في مختبر بمصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، اكتشف أكثر من نصف العدد في مدينتي طرابلس ومصراتة.

وجاءت طرابلس أولا بواقع 114 حالة، ثم مصراتة بـ 80 حالة، بينما توزعت باقي الحالات بواقع أربع حالات في بني وليد، وسبع حالات في جنزور، و4 حالات في غريان، و26 حالة في الزاوية الجنوبية، وحالة في الزاوية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، المنشورة على صفحة المركز في فيسبوك، اليوم الأربعاء.

77 حالة في الخمس وزليتن
واكتشفت أربع حالات في صبراتة، وثلاث حالات في المعمورة، و32 حالة في الخمس، وست حالات في ترهونة، وعشر حالات في يفرن، وأربع حالات في سواني بني آدم، وحالة في زوارة، وحالة في الجفارة، ومثلها في الماية، وخمس حالات في الزنتان.

إضافة إلى 45 حالة في زليتن، وحالتين في طبرق، وحالتين في مرزق، وحالة في البوانيس، و11 حالة في بنت بية، وثماني حالات في بنغازي، وحالة في بن جواد.

تعافي 16 مصابا ووفاة 7 آخرين
وتعافى من المرض 16 مصابا موزعين بواقع 11 حالة في مصراتة، وخمس حالات في طبرق، بينما توفي سبع حالات، موزعة بواقع حالة لكل من شحات وبن جواد والشاطئ، وحالتين لكل من بنغازي ومصراتة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 6302 حالة، بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية
ليبيا
أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ريسفيراترول .. كلمة السر لتعزيز صحة الدماغ