بني وليد تسجل أول حالة وفاة جراء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 06:34 مساء
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (الإنترنت)

سجلت مدينة بني وليد، اليوم السبت، أول حالة وفاة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، على ما أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

يشار إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى 32 بعدما سجلت المدينة، الخميس الماضي، إصابة جديدة بالفيروس.

وقال عضو لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، محمد صالح، الخميس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المرحلة القادمة «صعبة وحرجة»، في وقت يبدو فيه مواطنو المدينة «غير مبالين بالفيروس سريع الانتشار؛ ما يؤدى إلى ارتفاع حالات الإصابة»، حسب تعبيره.

وذكر صالح أن مركز بحوث التقنيات الحيوية بحكومة الوفاق تعهد بتوفير جهاز «PCR» مع جميع المشغلات بعد تدريب عدد من العناصر الطبية، وأشار إلى الاتفاق بين الخدمات الصحية بني وليد، ومركز البحوث بني وليد على رفع كفاءة فرق التقصي والاستجابة السريعة في المدينة لمجابهة فيروس «كورونا المستجد»، ومساندة الفرق بما تحتاجه من ملابس وقائية ومشغلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
يوفنتوس يقيل ساري ويبحث البديل وسط أنباء عن إنزاجي وبوكيتينو وزيدان
رياضة عالمية
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
مخاوف تحيط بنحو 700 طن من نترات الأمونيوم مخزنة بمرفأ هندي
دولى
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
في مرفأ بيروت عمال إغاثة يغوصون في الركام بحثًا عن ناجين
عربى
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
بالفيديو: نشوب حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان
عربى
ثنائية رونالدو تفشل في إنقاذ يوفنتوس من الخروج المبكر بدوري الأبطال
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
«دفاع الوفاق» تحذر من تداعيات «محاولة إسقاط الأجسام السياسية الحالية»
ليبيا
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: علماء يحددون 6 «أنواع» مختلفة من «كوفيد-19»