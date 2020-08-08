بني وليد تسجل أول حالة وفاة جراء «كورونا»

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (الإنترنت)

سجلت مدينة بني وليد، اليوم السبت، أول حالة وفاة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، على ما أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

يشار إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى 32 بعدما سجلت المدينة، الخميس الماضي، إصابة جديدة بالفيروس.

وقال عضو لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، محمد صالح، الخميس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المرحلة القادمة «صعبة وحرجة»، في وقت يبدو فيه مواطنو المدينة «غير مبالين بالفيروس سريع الانتشار؛ ما يؤدى إلى ارتفاع حالات الإصابة»، حسب تعبيره.

وذكر صالح أن مركز بحوث التقنيات الحيوية بحكومة الوفاق تعهد بتوفير جهاز «PCR» مع جميع المشغلات بعد تدريب عدد من العناصر الطبية، وأشار إلى الاتفاق بين الخدمات الصحية بني وليد، ومركز البحوث بني وليد على رفع كفاءة فرق التقصي والاستجابة السريعة في المدينة لمجابهة فيروس «كورونا المستجد»، ومساندة الفرق بما تحتاجه من ملابس وقائية ومشغلات.