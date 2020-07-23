7.28 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 188 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 03:36 مساء
حقل الشرارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس أن مجموع الخسائر بسبب الإقفالات النفطية وصل إلى 7.28 مليار دولار، وذلك بعد 188 يوما من إغلاق المنشآت والحقول النفطية.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن الخسائر بلغت بالتحديد، سبعة مليارات و285 مليونا و201 ألف دولار.

وبمبادرة إيطالية، انعقد اجتماع دولي الثلاثاء الماضي، لمناقشة مسألة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، وتوقف الصادرات النفطية، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونقلت «آكي» عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن الاجتماع ضم مسؤولين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، كما شمل مداخلة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله.

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وفي 10 يوليو الجاري، أعلنت المؤسسة رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لكن بعدها بيوم صرح الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، بأن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي».

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