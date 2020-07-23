مصدر من «الوفاق»: صنع الله لم يزر تركيا وتوجه إلى لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 02:52 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)

نفى مصدر من حكومة الوفاق الأنباء المتداولة عن زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله تركيا، مؤكدا أنه لا أساس لهذه المعلومات.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، في اتصال بـ«بوابة الوسط» إن صنع الله في طريقه إلى لندن في زيارة عمل، و«أن ما يتداول بشأن زيارته تركيا، هي معلومات كاذبة».

ونشرت قنوات تلفزيونية، ومواقع إخبارية إلكترونية محلية، أنباء تفيد أن صنع الله زار أنقرة، ليشارك في اجتماعات قطرية تركية مع حكومة الوفاق في إسطنبول اليوم الخميس، إلى جانب اجتماعه مع رئيس المخابرات التركية ووزارة الدفاع التركيين، وقد يوقع اتفاقيات نفطية مع تركيا، وفق تصريح لعضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي.

وشدّد المصدر على أن مؤسسة النفط «دأبت على تأكيد حياديتها واستقلالها طوال السنوات الماضية، وأنها تعمل لصالح جميع الليبيين، لكنها تواجه حملات مستمرة للتضليل الإعلامي»، وفق قوله.

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