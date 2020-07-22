«آكي»: عقد اجتماع دولي بشأن الإقفالات النفطية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 10:53 صباحا
حقل الفيل النفطي، (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مصادر دبلوماسية أن اجتماعا دوليا عقد أمس الثلاثاء، لمناقشة مسألة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، وتوقف الصادرات النفطية الليبية.

وأشارت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، أن الاجتماع ضم مسؤولين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع تم بمبادرة إيطالية، وشمل مداخلة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

وقالت إنه بفضل مشاركة وليامز، استعرض الاجتماع الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية للأزمة الليبية، حيث تمت مناقشة أحدث التطورات في هذا الشأن.

وفي 10 يوليو الجاري، أعلنت مؤسسة النفط رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لكن بعدها بيوم أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب أوامر الشعب الليبي».

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