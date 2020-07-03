بالأرقام.. تعرف إلى واردات ميناء بنغازي البحري خلال 3 أشهر

سفينة نقل حاويات راسية بميناء بنغازي البحري، 15 مايو 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري في ثلاثة أشهر بداية من الأول من أبريل الماضي وحتى 30 يونيو 145 سفينة وناقلة، فيما بلغ عدد الحاويات في نفس الفترة 11987 حاوية، وذلك حسب إحصائية حديثة أصدرها الميناء عن وارداته خلال هذه الفترة.

وحسب الإحصائية المنشورة على صفحة إدارة الميناء بموقع «فيسبوك»، الجمعة، فإن 6936 سيارة وشاحنة دخلت الميناء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما بلغ إجمالي شحنات حبوب القمح الواردة للميناء 79535 طنًا، إضافة 71283 طنًا من حبوب الشعير.

اقرأ أيضا وصول أكثر من 8 آلاف رأس أغنام قادمة من إسبانيا إلى بنغازي قبل عيد الأضحى

وبلغ إجمالي شحنات حبوب الأرز الواردة للميناء 25125 طنًا، وإجمالي شحنات مادة السكر 25000 طن، كما استقبل الميناء خلال نفس الفترة إجمالي شحنات فاكهة الموز تقدر بنحو 2929 طنًا، و52560 رأس أغنام و1207 رؤوس أبقار.

واستقبل ميناء بنغازي خلال نفس الفترة 110660 طن أسمنت، و2452 طن أخشاب، و317095 طن وقود بنزين، و388603 طن وقود الديزل، إلى جانب 19500 طن غاز طهي، و4012 طنا من مادة الأسفلت.