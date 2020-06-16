بعد تسجيل 13 إصابة جديدة بـ«كورونا».. تعرف إلى الوضع الوبائي في ليبيا

فنية في مختبر خلال تحليل عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 467 بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 13 إصابة جديدة، صباح الثلاثاء.



وتوزعت الإصابات بواقع أربع حالات جديدة في مدينة طرابلس، وخمس في سبها بينها ثلاث حالات جديدة وحالتان لمخالطين، إلى جانب حالة مخالطة في صرمان، وحالتين في جنزور قادمتين من الجنوب «الشاطئ» وحالة واحدة جديدة بقصر الأخيار.

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كما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في ليبيا إلى 70 شخصًا بعدما، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تماثل 7 حالات جديدة للشفاء بينها حالتان لمخالطين، وحالة أساسية، وحالة عائدة من السفر، ثلاث حالات من سبها.



وبذلك، سجلت ليبيا حتى اليوم، الثلاثاء، 467 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد»، بينها 387 حالة نشطة، و10 وفيات، فيما تعافى 70 مصابًا من الفيروس.



دعوة للالتزام بالإرشادات الوقائية

إلى ذلك، دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم، والتطهير، والنظافة الشخصية.



كما طالب المركز المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها «سريان» للفيروس بعدم مغادرة المنطقة، حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي من تتبع وحصر المخالطين، واستقرار الوضع الوبائي، لافتًا إلى تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي استفسار أو للحصول على استشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه بالفيروس.



وعبر المركز كذلك عن أمله في التعاون وتقديم جميع التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي، وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة له لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات، وحصر المخالطين، وأخذ العينات، والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.