مكافحة الأمراض: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 12:43 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، البيان رقم 101، متضمنا آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأعلن المركز استلام، الاثنين 15 يونيو 2020م، عدد (671) عينة، وفق ما نشرته صفحة المركز على موقع فيسبوك، منذ قليل.

وجاء بيان توزيع العينات المستلمة كالتالي:
- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (202) عينة.
- مختبر المستشفى الجامعي طرابلس عدد (20) عينة.
- مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (64) عينة.
- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (160) عينة.
- مختبر مستشفى الكويفية عدد (192) عينة.
- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (33) عينة.

وأورد البيان نتائج تلك العينات كالآتي:

-عدد (658) عينة سالبة
-عدد (13) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي: عدد (8) حالات جديدة، وعدد (3) حالة مخالطين، وعدد (2) حالة قادمة من الجنوب.

وقال المركز في بيانه إنه من ضمن العينات السالبة تماثل عدد (7) حالات الشفاء.

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