ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 06:13 مساء
إردوغان (إلى اليمين) وإلى جواره ترامب خلال الاجتماع السنوي لحلف الناتو في بريطانيا، 4 ديسمبر 2019. (رويترز)

قالت الرئاسة التركية، اليوم السبت، إن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، اتفقا على مواصلة التعاون العسكري والسياسي الوثيق في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيسين، وتناولا خلاله الأوضاع في ليبيا وسورية، حسب وكالة «رويترز».

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وقالت الرئاسة التركية إن إردوغان وترامب اتفقا على مواصلة السعي للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

والأربعاء الماضي، قال البيت الأبيض إن ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ناقشا بواعث القلق حول «التدخل الأجنبي المتزايد» في ليبيا، و«اتفقا على الحاجة الماسة إلى وقف التصعيد».

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