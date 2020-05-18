أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في مناطق الشمال الغربي

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية مناطق الشمال الغربي طقسا معتدلا، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على مناطق الخليج والشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و44 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الليلة وصباح الغد على مناطق الغرب وطرابلس قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية على الساحل من رأس اجدير حتى زليتن، وبين 36 و40 درجة على باقي المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية، تظهر بها سحب قليل، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة مئوية.