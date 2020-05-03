«صحة الوفاق» تجهيز 6 مراكز لعلاج مصابي كورونا في طرابلس

جانب من الشحنات المقدمة لمركز أبو سليم لعلاج مصابي كورونا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنها انتتهت من تجهيز ثلاث مراكز مخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا داخل مدينة طرابلس، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز ثلاث مراكز أخرى داخل المدينة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في تصريح لمدير مكتب وكيل الوزارة، محمود بن محمود على هامش، تسليم شحنة معدات طبية إلى مركز أبوسليم لعلاج مصابي الفيروس، الجاري إنشاؤه بطرابلس.

وتتكون الشحنة من مصنع لإنتاج الأكسجين الطبي ومحطة لتحلية المياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وأبواب ونوافذ ذات استعمال خاص بغرف عزل المرضى المصابين بأمراض تنفسية، حسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

كما تشمل الشحنة منظومة غازات طبية متكاملة، عبارة عن: وحدة توزيع الأكسجين، ومنظومة الهواء الطبي، ومنظومة شفط السوائل، وحدات رأس السرير، إلى جانب منظومة تكييف مركزي، وسخانة مياه مركزية، ومصاعد سريرية.

وتبلغ السعة السريرية «لمركز ابوسليم» لعلاج مصابي فيروس كورونا 40 سريرًا، ويحوي مختبرًا طبيًا وغرفة تعقيم ومخازن للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.