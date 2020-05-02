السراج يبحث مع إردوغان مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 04:45 مساء
الرئيس التركي رجب إردوغان (يمين) خلال استقباله فائز السراج في إسطنبول. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما ناقشا الطرفان الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، وفي هذا السياق، أعرب السراج عن شكره لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية أخيرًا لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا تركيا ترد على اتهامات إماراتية تتعلق بسياستها في ليبيا

وحسب البيان، تبادل الرئيسان في مستهل الاتصال الهاتفي التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأمس الجمعة، ردت تركيا على اتهامات إماراتية تتعلق بسياساتها في ليبيا، مجددة دعمها لحكومة الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية، قائلة إنها «تقف مع الشرعية». ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الإمارات إلى «التخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد أنقرة»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت بيانا، الخميس، اتهمت فيه تركيا بـ«عرقلة فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 406
عربى
في مثل هذا اليوم رحل الكشاف الخلوق عبدالحميد عمران
ثقافة وفن
عيد عمال غير مسبوق في العالم في أجواء العزل بسبب «كورونا»
دولى
أسبوع اضطراب النفط.. ومزيد الألم في الطريق
اقتصاد
أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج
اقتصاد
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
مارينو دي روزا.. قصة طبيب إيطالي فقد 150 من زملائه في مواجهة «كورونا»
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»