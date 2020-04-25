«بلدي خليج السدرة» يحدد موعد توزيع أسطوانات غاز الطهي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 09:59 مساء
شعار بلدية خليج السدرة. (صفحة البلدية على فيسبوك)

حدد المجلس البلدي خليج السدرة، الثلاثاء المقبل، موعدًا لتوزيع أسطوانات غاز الطهي حسب القوائم المعلنة في كل منطقة، وطالب المواطنين بالاطلاع على تلك القوائم للتأكد من أسمائهم.

وتقرر تخصيص حصص المناطق بواقع 900 أسطوانة لمنطقة بن جواد و250 للنوفلية، و150 لأبو سعدة، و250 للوادي الأحمر، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس البلدي خليج السدرة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح البيان أن حصة كل منطقة ستحدد حسب التعداد السكاني، وطالب المجلس البلدي مسؤولي المناطق بضرورة إحالة القوائم بشكل عاجل إلى ديوان البلدية، كما حض المواطنين على التواصل مع ديوان البلدية حال وجود شكوى أو تجاوز من الجهات المخولة بالتوزيع.

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