إعلان ضوابط أبحاث «كورونا» في ليبيا

غرفة للرعاية المركزة في مركز غدامس لعلاج مصابي فيروس «كورونا». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية ضرورة التزام الأطباء والباحثين ذوي الاهتمام بتفشي وباء «كورونا» بضوابط السلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية عند التعامل مع المرضى أو حالات الاشتباه، وضرورة الحصول على الموافقة الأخلاقية قبل الانخراط في أي نشاط.



وألزم بيان صادر عن اللجنة كلا من الأطباء والباحثين بالتقدم «بطلب إلى اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية مع توضيح وبيان بروتوكول البحث أو الدراسة»، و«الحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين (المرضى) قبل الشروع في البحث أو الدراسة». ودعا البيان إلى «المحافظة على خصوصية المشاركين وسرية المعلومات»، و«التخلص الآمن للعينات أو الحفظ في مستودعات آمنة».

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وحثت اللجنة على «الالتزام الكامل بإرشادات السلامة الحيوية والضوابط الأخلاقية، والرجوع إلى ضوابط منظمة الصحة العالمية إلى حين صدور الإرشادات والضوابط في ليبيا قريبا، وتوثيق وحفظ كل المراسلات والوثائق والملاحظات ذات الصلة».

وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى حالتي وفاة و61 إصابة نهاية الأسبوع الماضي، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع استمرار الإجراءات الاحترازية بمختلف أنحاء البلاد للحيلولة دون انتشار الوباء.