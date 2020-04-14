في أول مقابلة منذ توليها منصبها الجديد.. ستيفاني ويليامز لـ«قناة الوسط»: مشكلات ليبيا لا يمكن حلها بالسلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 11:12 مساء
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز. (قناة الوسط)

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، إن مشكلات ليبيا لا يمكن حلها بالسلاح، معتبرة التصعيد العسكري مصدرًا لـ«تعاسة الليبيين».

وأوضحت ويليامز في أول حوار مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، هو الأول منذ توليها مهام منصبها الجديد، أن الأمم المتحدة «قلقة جدًا» بشأن احتمال انتشار فيروس «كورنا» في ليبيا خاصة في ضوء استمرار القتال، مشيرة إلى تعرض عدد كبير من النازحين الليبيين للإصابة بالفيروس بسبب «القتال الدائر».

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