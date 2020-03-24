حملة لوقاية العمالة الأجنبية في طرابلس من «كورونا»

البرلمانية ربيعة أبو راص تتوسط المشاركين في حملة وقاية العمالة الأجنبية في طرابلس من فيروس كورونا المستجد، 24 مارس 2020. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)

أطلقت عضوة مجلس النواب، ربيعة أبوراص، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية تحت عنوان «طرابلسنا»، بهدف مساعدة العمالة الأجنبية الوافدة وبشكل خاص العمالة الأفريقية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.



وتأتي الحملة بالتعاون مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي والداخلية بمجلس النواب، مهند الباروني، وحسن الشريف، وأيوب التقاز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المركزي، وشركة «النجمة» لصناعة الصابون ومواد التنظيف، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا السراج يبحث مع وزير الصحة و«كبار أطباء ليبيا» آخر الاستعدادات لمواجهة «كورونا»

وتستهدف الحملة العمالة الأجنبية الوافدة الموجودة في بلديات طرابلس المختلفة، في ضوء توقف عديد الأنشطة الاقتصادية خصوصا تلك التي تعد مصدرًا لدخل العمالة اليومية، وتستهدف مساعدتهم وتقديم العون لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بما «يضمن حفظ الأمن الصحي والقومي لليبيا» حسب البيان.

مشاركون في حملة وقاية العمالة الأجنبية في طرابلس من فيروس كورونا، 24 مارس 2020. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)