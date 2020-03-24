السراج يبحث مع وزير الصحة و«كبار أطباء ليبيا» آخر الاستعدادات لمواجهة «كورونا»

السراج مع وزير الصحة وعدد من الأطباء الليبيين, 24 مارس 2020 (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، مع وزير الصحة رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» الدكتور أحميد بن عمر، أوضاع المستشفيات العامة والمصحات والمستشفيات الميدانية وما اتخذ من استعدادات في القطاع الصحي بشكل عام لمواجهة مخاطر وتداعيات وباء «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، فإن الاجتماع الذي حضره النائب د. أيمن سيف النصر، رئيس لجنة البيئة والصحة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، و15 طبيباً من كبار الأطباء والأخصائيين، جاء في إطار الاستراتيجية العامة والخطة الوطنية للاستجابة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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واستمع السراج لآراء وأفكار المختصين حول الجائحة، كما اطلع على التجهيزات التي تم توفيرها وتنفيذها حتى الآن، وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية ومواقع العزل والحجر الصحي، وترتيبات المتابعة الدقيقة للمستجدات محلياً ودولياً.