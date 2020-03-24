مواطنون يحرقون إطارات السيارات أمام مصرفين في البيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 24 مارس 2020, 11:31 صباحا
حرق إطارات سيارة أمام مصرفي التجاري والجمهورية في البيضاء، 24 مارس 2020، (بوابة الوسط)

أقدم مواطنون على حرق إطارات السيارات أمام مصرفي التجاري والجمهورية في مدينة البيضاء.

وقال شهود عيان لـ«بوابة الوسط»، إن المواطنين غاضبون من عدم صرف المرتبات الشهرية.

وفي 28 من فبراير الماضي، حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، محافظ المصرف المركزي في بنغازي علي الحبري، مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري. وأرجع هذا التأخير إلى عدم إحالة «المركزي» ببنغازي بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب إلى وزارة المالية، لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة.

ورد المصرف المركزي في بنغازي في 9 مارس، ببيان أكد فيه تسييل المرتبات إلى حساب وزارة المالية بالحكومة الموقتة، قائلا إنه لن يتوقف عن تغطية المرتبات، «ولكن بضوابط تلتزم بها المالية من خلال تقديمها البيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها المصرف بالخصوص».

سيارة متوقفة قرب مكان حرق الإطارات
عمود دخان يتصاعد من مكان الحريق
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