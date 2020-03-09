«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»

مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المصرف المركزي في بنغازي إنه قام بتسييل مرتبات العاملين بالدولة عن شهري يناير وفبراير للعام 2020 إلى حساب وزارة المالية بالحكومة الموقتة.

وأكد المصرف في بيان اليوم الإثنين أنه لن يتوقف عن تغطية المرتبات، «ولكن بضوابط تلتزم بها وزارة المالية بالحكومة الموقتة من خلال تقديمها البيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها المصرف بالخصوص».

كما نفى المصرف مسؤوليته عن اعتماد أو سداد مرتبات العاملين بالدولة، موضحا أن ذلك مسؤولية الحكومة الموقتة ووزارة المالية التابعة لها.

وأضاف: «إذا كانت أرصدة الحكومة لدى المصرف المركزي بها رصيد كاف يسمح بالسداد فلا اعتراض لنا ولا علاقة لنا بها»، مشيرا إلى أن الحكومة الموقتة «استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي والذي امتد لخمس السنوات مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية».