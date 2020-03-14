الوكيل: قرار تعليق الدراسة يشمل الأسرة الإدارية والتربوية بالمدارس والكليات والمعاهد

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة. (وزارة التعليم)

قال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، إن قرار وزير التعليم محمد عماري زايد، بشأن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين يشمل كافة الأسرة الإدارية والتربوية بالمؤسسة، ولا يقتصر على الطلاب والتلاميذ.

وشدد جمعة، في بيان للوزارة اليوم، علي المراقبات التعليمية والجامعات والمعاهد العليا الالتزام بمنشور رئيس المجلس الرئاسي رقم (2) لسنة 2020م، بشأن تنظيم العمل الإداري داخل المؤسسات العامة وتعميمه على كافة الوحدات الإدارية التابعة لهم.

وبحسب البيان، سيتم تنفيذ حزمة من الإجراءات الإدارية والفنية، التي سيتم الإعلان عنها من خلال لقاءات وزير التعليم مع الإدارات والمراكز التابعة للوزارة بالخصوص.

عماري زايد: تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد

وأعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق، عماري زايد، الجمعة، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية و الجامعية، كإجراء احترازي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.