عماري زايد: تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد

وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية و الثانوية و الجامعية، كإجراء احترازي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في بيان، إن القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم، وطمأن الأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس، ودعا أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

وأكد عماري زايد أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد و خارجها، وشدد علي مراقبات التعليم والجامعات والمعاهد بضرورة التواصل مع الوزارة للتشاور بخصوص البرامج البديلة؛ للمحافظة على سير عملية التعلم عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، والاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة.