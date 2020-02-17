السراج يتهم أجهزة مخابرات أجنبية بالسعي لـ«إجهاض» ثورة 17 فبراير

السراج يلقي كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير. (المجلس الرئاسي)

اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مخابرات دول أجنبية، لم يسمها، بالسعي إلى «إجهاض حلم ثورة فبراير»، وذلك بمساعدة «بعض أبناء الوطن».

وقال السراج، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة فبراير، إن «ليبيا يمكنها أن تكون رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، وذلك إذا حل الليبيون خلافاتهم».

اقرأ أيضا: «17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء

وتحتفل البلاد بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير التي أطاحت النظام السابق، بينما تشهد هدنة هشة وسط محاولات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، عبر ثلاثة مسارات «العسكري والاقتصادي والسياسي».