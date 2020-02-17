السراج يتهم أجهزة مخابرات أجنبية بالسعي لـ«إجهاض» ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 04:31 مساء
السراج يلقي كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير. (المجلس الرئاسي)

اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج  مخابرات دول أجنبية، لم يسمها، بالسعي إلى «إجهاض حلم ثورة فبراير»، وذلك بمساعدة «بعض أبناء الوطن».

وقال السراج، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة فبراير، إن «ليبيا يمكنها أن تكون رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، وذلك إذا حل الليبيون خلافاتهم».

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وتحتفل البلاد بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير التي أطاحت النظام السابق، بينما تشهد هدنة هشة وسط محاولات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، عبر ثلاثة مسارات «العسكري والاقتصادي والسياسي».

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