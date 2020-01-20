«الوطني لمكافحة الأمراض» يرصد 116 حالة اشتباه بالليشمانيا في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 01:07 صباحا
علاج أحد المصابين بالليشمانيا (الإنترنت)

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيلها 116 حالة اشتباه بالليشمانيا. خلال أسبوع واحد من 6 وحتى 12 يناير الحالي.

وبحسب النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة التي أصدرتها الإدارة اليوم، فإن الأسباب الرئيسية للمرض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وسجلت الإدارة 5 حالات اشتباه حصبة ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 3 حالات اشتباه, فضلا عن 7 حالات اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه, قالت الإدارة إنها سجلت 13 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.

وأكدت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن ما ورد من أرقام في النشرة الوبائية، حالات اشتباه يعقبها خطوات للتأكد والاستجابة.

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