مؤسسة النفط تسلم حوض مرزق معدات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 11:26 مساء
جانب من تسليم مؤسسة النفط المعدات الطبية لحوض مرزق، 9 يناير 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك).

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط عدد من المعدات الطبية إلى مراكز صحية ومستشفيات بحوض مرزق، وذلك بالتعاون مع شركة «إيني» شمال إفريقيا، وبحضور أخصائي برنامج التنمية المستدامة بالمؤسسة عادل بن قبلية، وعميد بلدية الشرقية إمحمد العربي، ومنسق المشاريع الاجتماعية بشركة «إيني» عبد الرؤوف موسى، وإبراهيم على إبراهيم مندوبًا عن بلدية تراغن.

وتشمل المعدات سيارتي إسعاف سُلمتا إلى المركز الصحي «فنقل» والمركز الصحي مجدول، إلى جانب تركيب أجهزة تصوير أشعة «x-ray» بكل من مستشفى القطرون العام ومستشفى تساوه، حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

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وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار العمل بمبدأ «الجار الطيب» الذي تتبناه المؤسسة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في المناطق المجاورة لعملياتها.

يشار إلى أن مؤسسة النفط اختتمت أمس الأربعاء، اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة لها للعام 2019، فيما أكد رئيس مجلس إدارتها المهندس مصطفى صنع الله، مواصلة المؤسسة جهودها الرامية لزيادة معدلات الإنتاج بهدف تأمين مستقبل الأجيال القادمة وتوفير سبل الحياة الكريمة لأفراد الشعب الليبي، موضحًا أن المؤسسة حققت دخلا قيمته 22 مليارًا و495 مليون دولار خلال العام.

المعدات الطبية التي سلمتها مؤسسة النفط لحوض مرزق، 9 يناير 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك).
المعدات الطبية التي سلمتها مؤسسة النفط لحوض مرزق، 9 يناير 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك).
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