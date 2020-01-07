الاتحاد الأوروبي يرفض الخطط التركية لإرسال عسكريين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 06:32 مساء
ممثل السياسة الخارجة الأوروبية خوسيب بوريل. (الإنترنت)

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وحث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقال بوريل للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا «طلبنا وقف إطلاق النار وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة» وفق ما نقلته «رويترز».

وتابع: «من الواضح أن هذه إشارة إلى القرار التركي بالتدخل بقوات في ليبيا وهو ما نرفضه».

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