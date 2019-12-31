«عيادات الحرية» ومستشفى أبي ستة يتسلمان أجهزة ومعدات طبية

وكيل «صحة الوفاق»، محمد عيسى خلال زيارته عيادات الحرية في الفرناج، 16 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تسلم مجمع عيادات الحرية ومستشفى «أبي ستة» للأمراض الصدرية في طرابلس، أجهزة ومعدات طبية؛ تنفيذًا لخطة وزارة الصحة في حكومة الوفاق، الهادفة لدعم القطاع الصحي العام.

وحصل المجمع على منظار للجلد وجهاز تخطيط القلب، وجهاز قياس نبض الجنين، وجهاز تعقيم، وجهاز موجات فوق الصوتية للنساء والولادة، وسماعات طبية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واستقبل أيضًا طاولات كشف نساء وولادة، وجهاز آشعة رقمي، و30 جهاز قياس الضغط زئبقي، وأجهزة كشف على الأذن وجهاز كشف على العيون، و20 سرير كشف، ومثلها لنقل المرضى، وكرسيًا كهربائيًّا للكشف على العيون، وجهاز اختبار الرؤية، وحاملات محاليل، وعربات أدوية، وكراسي متحركة.

أما مستشفى «أبي ستة»، فقد تسلم وحدة منظار متكاملة مع ملحقاتها خاصة بجراحة الصدر، وجهاز أشعة رقمي مع ملحقاته، وطابعتي أفلام ليزريتين.