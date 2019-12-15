خلال لقائه السراج.. أمير قطر: مستعدون لأي دعم تطلبه «الوفاق» أمنيا واقتصاديا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 11:49 صباحا
فائز السراج (الأول يسار) خلال لقائه أمير قطر، (يمين)، 15 ديسمبر 2019. (صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على فيسبوك)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تطورات ومستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وخلال اللقاء، جدد أمير قطر «دعم بلاده حكومة الوفاق وجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، وأكد أن «قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها»، وأبدى «الاستعداد لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق في المجالين الأمني والاقتصادي»، حسب بيان منشور على صفحة المجلس الرئاسي على موقع «فيسبوك».

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بدوره، أطلع فائز السراج، الأمير تميم على مستجدات الوضع السياسي والأمني، وتداعيات «العدوان على العاصمة طرابلس»، وأكد عمل حكومة الوفاق على «إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد بالتوازي مع التصدي للعدوان»، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطرق لترتيبات عقد مؤتمر برلين، حيث اتفق الجانبان على «ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء».

وكان السراج التقى خلال تواجده في قطر للمشاركة في منتدى الدوحة، رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر آل ثاني، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها.

كما بحث السراج مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما الطرفان حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وناقش السراج أيضًا مع السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، مشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا» الذي يدرسه الكونغرس؛ لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا.

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