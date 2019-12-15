السراج يبحث مع رئيس الوزراء القطري تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 10:16 صباحا
فائز السراج مصافحًا رئيس الوزراء القطري، 15 ديسمبر 2019. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، إن الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة والقائم بأعمال السفارة الليبية في قطر سالم كريم ناقش كذلك «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية وتوحيد الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة».

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وكان السراج بحث، أمس السبت، على هامش مشاركته بمنتدى الدوحة مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما الطرفان حول التعاون الأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. كما التقى السراج السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام لمناقشة مشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا» الذي يدرسه الكونغرس؛ لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا.

ويتضمن برنامج منتدى الدوحة جلسات نقاشية تتناول موضوعات سياسية واقتصادية مختلفة من بينها جلسة تحت عنوان »تفكيك حروب الوكالة في أفريقيا: ليبيا والقرن الأفريقي» حسب منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة حكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

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