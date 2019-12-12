السوق الموازية: انخفاض الدولار واستقرار باقي العملات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 01:11 مساء

شهدت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس، إذ لم تسجل أي تغييرات عن تعاملات أمس الأربعاء، باستثناء الدولار الذي سجل انخفاضا طفيفا.

وهبطت العملة الأميركية بقيمة 0.01 قرش لتصبح 3.94 دينار اليوم الخميس، مقابل 3.95 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين، استقر التعامل على سعر صرف اليورو عند 4.37 دينار، والجنيه الإسترليني عند 5.12 دينار، وذلك دون تغيير عن تعاملات الأمس.

كذلك حافظ سعر صرف الليرة التركية على معدله عند 0.68 دينار، وسعر صرف العملة التونسية عند 1.38 دينار، وهما سعري تعاملات الأربعاء.

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