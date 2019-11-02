وضع مخفضات سرعة لمنع الحوادث أمام جامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 09:10 مساء

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن مديرية أمن طرابلس بدأت العمل على خفض السرعة أمام مدخل جامعة طرابلس بوضع مخفضات للسرعة؛ لمنع الحوادث والحفاظ على سلامة الطلاب والمواطنين.

ودعت الوزارة سائقي المركبات الآلية إلى احترام القواعد المرورية وعدم القيادة بسرعة غير قانونية، تجنبًا لأية حوادث، حسب ما ذكرت على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وفي مارس الماضي أكدت الوزارة أن حوادث الطرق ينتج عنها مئات القتلى والمصابين شهريا، كما تتسبب في خسائر بملايين الدينارات.

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