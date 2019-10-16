وكيل «صحة الوفاق» يتفقد عيادات الحرية في «الفرناج»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 01:24 مساء
اكيل «صحة الوفاق»، محمد هيثم عيسى خلال زيارته عيادات الحرية في الفرناج، 16 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تفقد الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، اليوم الأربعاء، سير تقديم الخدمات الطبية داخل مجمع عيادات الحرية في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وتجول عيسى داخل العيادات والأقسام والصيدلية، واستمع إلى ملاحظات المواطنين والمسؤولين حول الخدمات المقدمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تأتي تلك الزيارة بعد القصف الذي تعرضت له الفرناج، الإثنين الماضي، إذ أصابت غارة منزلا في المنطقة؛ مما أسفر عن مقتل ثلاث طفلات شقيقات.

واليوم، طالب المجلس الرئاسي بإدراج القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، ضمن قائمة لجنة العقوبات المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011، على خلفية هذا القصف.

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يذكر أن مبنى العيادة شهد أعمال صيانة شاملة بعد أن أهمل لسنوات، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى النهوض بدور الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام.

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