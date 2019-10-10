سائقو النقل الثقيل يطالبون بإزالة الرمال الزاحفة على طريق طبرق - أجدابيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 10 أكتوبر 2019, 08:45 مساء
الرمال تغطي طريق أجدابيا - طبرق الصحراوي. (الإنترنت)

تقدم عدد من سائقي شاحنات النقل الثقيل، اليوم الخميس، بشكوى إلى المجلس التسييري لبلدية طبرق طالبوا فيها بضرورة إزالة الرمال الزاحفة على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي طبرق وأجدابيا.

وقال مقدمو الشكوى إن طريق طبرق - أجدابيا الصحراوي أصبح شبه مختفي نتيجة الرمال المتحركة والأتربة المتراكمة التي غطت الطريق البالغ طوله نحو 400 كلم.

وأكد السائقون في الشكوى التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» أن الوضع الراهن لهذا الطريق تسبب في وقوع حوادث كثيرة لشاحنات النقل الثقيل بسبب الرمال المتحركة والتصدعات التي تعيق حركة السير على الطريق.

ودعا سائقو شاحنات النقل الثقيل في شكاوهم المجلس التسييري لبلدية طبرق إلى ضرورة مخاطبة الجهات المختصة من أجل العمل على إزالة ورفع الرمال الزاحفة والأتربة المتراكمة على الطريق وصيانته تجنبا للحوادث.

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